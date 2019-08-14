Son Dakika Haberleri: KARABÜK Tavuk, ördek yavrularına annelik yapıyor
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KARABÜK Tavuk, ördek yavrularına annelik yapıyor

1 saat önce

Tavuk, ördek yavrularına annelik yapıyorKarabük'ün Eskipazar ilçesinde kuluçkaya yatan tavuk, yumurtalardan çıkan 3 ördek yavrusuna anneleri gibi sahip çıkıyor.

Tavuk, ördek yavrularına annelik yapıyor
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde kuluçkaya yatan tavuk, yumurtalardan çıkan 3 ördek yavrusuna anneleri gibi sahip çıkıyor.
Eskipazar'a bağlı Karahasanlar köyünde yaşayan Sedat Karaca, hastalık geçirip ölen ördeğin yumurtaları için Hint tavuğunun kuluçkaya yatmasını sağladı. 27 gün sonra 3 ördek yavrusu dünyaya geldi. Ördek yavrularının yanından hiç ayrılmayan tavuk, onlara anneleri gibi sahiplendi. Tavuğun ördek yavrularına sahip çıkmasını görenlere şaşkınlık yaşattığını ifade eden Sedat Karaca, 'Arkadaşlar olurdu olmazdı yapamazsın dediler ama ördek yavrularını çıkarmayı başardık. Gerçekten enteresan bir olay. Büyütüyor, annelik yapıyor. Hiç ayırt etmedi, seçmiyor. Önümüzdeki ay inşallah tavukların altına hindi yumurtası koyacağım. Hindi yavrusu çıkartacağız diye konuştu.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 12:15 Kaynak: DHA
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