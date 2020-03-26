Karabük'te 1 kişinin öldüğü kazayla ilgili sürücü tutuklandı - Son Dakika

Dün gece, Kapullu ile Cumhuriyet Mahallesi arasındaki yolda meydana gelen trafik kazasında Harun Değirmenci idaresindeki 78 AAJ 636 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarparak 5 metreden şarampole uçmuştu. Kazada camdan fırlayarak otomobilin altında kalan Bircan Değirmenci hayatını kaybederken, sürücü ile birlikte bulunan 2 kişi yaralanmıştı.

Karabük 'te otomobilin ağaca çarptıktan sonra şarampole uçtuğu ve 1 kişinin öldüğü trafik kazasıyla ilgili gözaltına alınan sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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