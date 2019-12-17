Karabük'te 10 ayda 3 bin 537 konut satıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Karabük'te 10 ayda 3 bin 537 konut satıldı - Son Dakika Ekonomi

Karabük'te 10 ayda 3 bin 537 konut satıldı

6 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu Zonguldak Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Karabük'te 2019 yılının Kasım ayında 417 konut satışı yapılırken, 2018 yılının aynı döneminde ise konut satışı 279 olarak gerçekleşmişti.

Karabük'te 10 ayda 3 bin 537 konut satıldı, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu Zonguldak Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Karabük'te 2019 yılının Kasım ayında 417 konut satışı yapılırken, 2018 yılının aynı döneminde ise konut satışı 279 olarak gerçekleşmişti.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Zonguldak Bölge Müdürlüğü, 2019 yılı Kasım ayına ait konut satış istatistiklerini açıkladı.


Açıklanan rakamlara göre, Karabük'te Kasım ayında 417 konut satıldı. Kasım ayında satılan 417 konuttan 113'üsi ilk satış, 304'ü ise ikinci el satışı olarak gerçekleştirildi. Ocak -Kasım 2019 dönemini kapsayan ilk 10 ayda ise 3 bin 537 konut satışı gerçekleşirken, bunun bin 21'i ilk satış, 2 bin 516'sı ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.


Bartın'da ise 2019 yılı Kasım ayında 275 konut satılırken, bunun 131'i ilk satış, 144'ü ise ikinci el satışı olarak gerçekleştirildi. Zonguldak'ta ise 2019 yılı Kasım ayında satılan 619 konuttan 142'si ilk satış, 477'si ise ikinci el satışı olarak gerçekleştirildi. - KARABÜK

Zonguldak, Karabük, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 02:34 Kaynak: İHA
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