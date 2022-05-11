10 metre derinliğindeki kuyuya düşen iki köpek kurtarıldı - Son Dakika
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10 metre derinliğindeki kuyuya düşen iki köpek kurtarıldı

11.05.2022 20:14

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya düşen iki köpek, AFAD tarafından kurtarıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya düşen iki köpek, AFAD tarafından kurtarıldı.

Yazı köyünde bulunan yaklaşık 10 metrelik su kuyusundan köpek seslerinin geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu AFAD ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, kuyuda gaz ölçümü yaptı. Gaz olmadığı anlaşılan kuyuya inen ekipler, halat ve sedye yardımı ile köpekleri çıkarttı.

Köpekler tedavi için veterinere teslim edildi.

10 metre derinliğindeki kuyuya düşen iki köpek kurtarıldı
10 metre derinliğindeki kuyuya düşen iki köpek kurtarıldı
10 metre derinliğindeki kuyuya düşen iki köpek kurtarıldı
10 metre derinliğindeki kuyuya düşen iki köpek kurtarıldı
10 metre derinliğindeki kuyuya düşen iki köpek kurtarıldı
10 metre derinliğindeki kuyuya düşen iki köpek kurtarıldı
10 metre derinliğindeki kuyuya düşen iki köpek kurtarıldı
10 metre derinliğindeki kuyuya düşen iki köpek kurtarıldı
10 metre derinliğindeki kuyuya düşen iki köpek kurtarıldı

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 10 metre derinliğindeki kuyuya düşen iki köpek kurtarıldı - Son Dakika


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