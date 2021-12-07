Karabük'te 10 okulda kütüphane kuruldu - Son Dakika

Karabük'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde yürütülen "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi" kapsamında Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerince 10 okula kütüphane yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan proje kapsamında Karabük'teki 54 okula yıl sonuna kadar kütüphane yapılması hedefleniyor.

Bu kapsamda çalışmalara başlayan Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi metal teknolojileri ve mobilya iç mekan tasarımı öğrencileri, öğretmenleri gözetiminde kütüphaneler için gerekli olan kitaplık, çalışma masası ile bu ürünlerin metal ve ahşap aksamlarını üretiyor.

Öğrenciler tarafından yapılan çalışmanın ardından kentteki 10 okulda kütüphane oluşturuldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Gazi Mustafa Kemal İlkokulunda yapılan kütüphanenin açılışında, kütüphanenin okula hayırlı olması temennisinde bulundu.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan kütüphanenin raf ve masaları için teşekkür eden Akbaş, proje kapsamında kütüphanesi bulunmayan okullara kısa süre içerisinde kütüphane kazandırmak adına tüm imkanların seferber edildiğini, Karabük'te kütüphanesiz okul kalmayacağını söyledi.

Akbaş, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin idarecileri, öğretmenleri ve öğrencilerinin ilde kütüphanesiz okul kalmaması için adeta "fabrika gibi" çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederek, "İlimizdeki 54 okulumuza yıl sonuna kadar kütüphane yapılmasını hedefliyoruz. Bugün buradaki okulumuz ile birlikte 10 tane okulumuza da proje kapsamında kütüphane oluşturuldu. Bu projeye hayırseverlerimiz de katkıda bulundu. El ve güç birliği içerisinde çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

"Proje kapsamında yürütülen çalışmalar 17 Aralık'a kadar tamamlanacak"

Proje kapsamında Safranbolu Harmanlar Şehit Halil Gözlemeci Ortaokuluna hayırsever iş insanı Ali Baltacı'nın yaptırdığı kütüphane de düzenlenen törenle açıldı.

Kütüphanede ilk okuma etkinliği gerçekleştirilerek, öğretmen ve öğrencilerin hizmetine sunuldu.

Hayırsever iş insanı Baltacı'ya teşekkür eden Akbaş, "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi" kapsamında yürütülen çalışmaların 17 Aralık'a kadar tamamlanacağını dile getirdi.

"Kitap okuyan insanın ufku genişler." ifadelerini kullanan Baltacı ise herkesi kitap okumaya ve projeye destek vermeye davet etti.