Karabük'te 100 kilometrelik

Karabük Valiliği, kent için 100 kilometreyi bulacak olan fırtına noktasında uyarıda bulundu.



Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte yarın gece saatlerinden itibaren güney yönlerinden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 Km/saat, yüksek kesimlerde yer yer 100 Km/saat) beklendiği belirtildi.



Açıklamada, "Oluşabilecek fırtınadan dolayı ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi. - KARABÜK