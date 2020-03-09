Karabük'te 100 kilometrelik "fırtına" uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karabük'te 100 kilometrelik 'fırtına' uyarısı - Son Dakika

Karabük'te 100 kilometrelik "fırtına" uyarısı

6 saat önce

Karabük Valiliği, kent için 100 kilometreyi bulacak olan fırtına noktasında uyarıda bulundu.

Karabük'te 100 kilometrelik

Karabük Valiliği, kent için 100 kilometreyi bulacak olan fırtına noktasında uyarıda bulundu.


Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte yarın gece saatlerinden itibaren güney yönlerinden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 Km/saat, yüksek kesimlerde yer yer 100 Km/saat) beklendiği belirtildi.


Açıklamada, "Oluşabilecek fırtınadan dolayı ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi. - KARABÜK

Karabük Valiliği, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 03:22 Kaynak: İHA
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