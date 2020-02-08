Karabük'te 101 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karabük'te 101 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Karabük'te 101 köy yolu ulaşıma kapandı

6 saat önce

Karabük'te etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 771 köy yolundan 670'i ulaşıma açıldı.

Karabük'te 101 köy yolu ulaşıma kapandı, System.String[]

Karabük'te etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 771 köy yolundan 670'i ulaşıma açıldı. Kapalı olan 101 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.


Karabük'te dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Karabük İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, kent genelinde dün akşam itibariyle 771 köy yolunun yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandığı belirtildi.


Açıklamada, Karabük merkezde 6, Eflani ilçesinde 48, Eskipazar ilçesinde 10, Ovacık ilçesinde 5, Safranbolu ilçesinde 14 ve Yenice ilçesinde 18 olmak üzere 101 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu, çalışmaların devam ettiği bildirildi. Açıklamada, 7 greyder, 4 yükleyici, 5 pikapla kısa sürede köy yollarının ulaşıma açılması için ekiplerin aralıksız çalıştığı kaydedildi. - KARABÜK

Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 01:10 Kaynak: İHA
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