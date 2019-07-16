Son Dakika Haberleri: Karabük'te 11 kilogram esrar ele geçirildi
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Karabük'te 11 kilogram esrar ele geçirildi

1 saat önce

Karabük'ün Yenice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Karabük'te 11 kilogram esrar ele geçirildi, System.String[]
Karabük'ün Yenice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu Yenice ilçesine bağlı Yamaç köyündeki bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, 11 kilogram esrar ele geçirildi, M.K. ve eşi S.K. gözaltına alındı.
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen çift, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgularından sonra nöbetçi hakimliğe çıkartılan şüphelilerden M.K. tutuklandı, eşi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Karabük, Yenice, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 03:20 Kaynak: AA
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