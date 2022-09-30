Karabük'ten kısa kısa - Son Dakika
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Karabük'ten kısa kısa

30.09.2022 17:54
Karabük'ten kısa kısa

Karabük'te, 112 Acil Çağrı Merkezi İl Koordinasyon toplantısı Vali Fuat Gürel başkanlığında yapıldı.

Karabük'te, 112 Acil Çağrı Merkezi İl Koordinasyon toplantısı Vali Fuat Gürel başkanlığında yapıldı.

Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Vali Gürel, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Vatandaşların 112 acil çağrı numarasını gereksiz çağrılarla meşgul etmemelerini gerektiğini belirten Gürel, "Telafisi mümkün olmayan bir işin sorumluluğunu taşıyan ve görev bilinciyle acil yardım hizmeti veren 112 Acil Çağrı Merkezi personelinin bu tür aramalarla yıpratılması; iş verimini düşürmekte, zaman ve kaynak israfına sebep olmaktadır. Vatandaşlarımızdan bu konuya daha duyarlı yaklaşmalarını, 112 Acil Çağrı Merkezini gereksiz aramalarla meşgul etmemelerini özellikle istiyoruz." dedi.

Vali Gürel, Hubbi Hatun Kız Öğrenci Yurdunu ziyaret etti

Vali Fuat Gürel, Hubbi Hatun Kız Öğrenci Yurdunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Gençlik ve Spor il Müdürü Coşkun Güven ve İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ile 3 Ekim'de öğrencilere barınma hizmeti verecek yurtta devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Vali Gürel, öğrenci odaları ve sosyal tesisleri gezerek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Vali Gürel'den AFAD Başkanı Sezer'e ziyaret

Vali Fuat Gürel, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer'i ziyaret ederek Karabük'te yaşanan afetler sonrası yapılan iş ve işlemler ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

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Kaynak: AA

Jandarma, Karabük, Gümüş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'ten kısa kısa - Son Dakika

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