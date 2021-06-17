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Karabük'te 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan çağrıların yüzde 80'i "gereksiz" - Son Dakika

Karabük'te 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan çağrıların yüzde 80'i "gereksiz"

17.06.2021 13:08
Karabük'te 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan çağrıların yüzde 80'i

Karabük'te 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan çağrıların yüzde 80'i "asılsız" ve "gereksiz" çağrı olarak kayıtlara geçti.

Karabük'te 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan çağrıların yüzde 80'i "asılsız" ve "gereksiz" çağrı olarak kayıtlara geçti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla 11 Şubat'ta hizmete giren Karabük 112 Acil Çağrı Merkezi, yaklaşık 4 aylık süreçte 128 bin 143 çağrı aldı.

Sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve orman ekiplerine gelen acil çağrılar, 112 Acil Çağrı Merkezinde karşılanarak tek elden yönetiliyor.

Merkeze gelen aramalar, çağrı karşılayıcılar tarafından alınarak konusuna göre ilgili birimlere iletiliyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde Vefa Sosyal Destek grupları ve Kovid-19 hastalarına yönelik ihbarların da geldiği merkezde 75 görevli, günlük ortalama bin çağrıyı yanıtlıyor.

"Gelen çağrıların büyük kısmı merkezin görev alanında bulunmuyor"

Merkez müdürü Hasan Çırakoğlu, AA muhabirine, 112 acil çağrı merkezi müdürlüklerinin kurulmasının temel amacının kişilerin tek bir numarayı arayarak çağrı merkezlerine ulaşabilmesi olduğunu söyledi.

Çırakoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla 11 Şubat'ta hizmete giren merkezde, tüm ekiplerin en kısa sürede olay yerine ulaşması için koordinasyon sağlandığını kaydetti.

Ülke genelinde, gelen çağrıların büyük kısmının acil çağrı merkezinin görev alanında bulunmayan konularla ilgili olduğuna dikkati çekerek, "Acil çağrı merkezine gelen gereksiz çağrı oranı oldukça yüksektir. Karabük'te acil çağrı merkezi açıldığı günden bu yana 128 bin 143 çağrı aldı. Bunların yüzde 20'si vakaya dönüştü. Yüzde 80'i vakaya dönüşmedi." dedi.

Çırakoğlu, vatandaşların 112'yi arayarak Kovid-19 aşı için randevu oluşturma talebinde bulunduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Doğal gaz, elektrik ve su kesintileri için 112 aranıyor. "Kargom nerede? diye arayan vatandaşlar bulunmaktadır. Sıfır telefon alıp çalışıp çalışmadığını denemek için 112 acil çağrı merkezi aranmaktadır. 112 acil çağrı merkezini gereksiz çağrılarla meşgul etmek, trafikte bir ambulansın ya da itfaiye aracının önünü keserek yol vermemek gibidir. Gereksiz çağrılara harcanan süre, bir hasta için ölüm kalım meselesi olabilir."

"Gereksiz yere 112'yi aramayalım"

İl Ambulans Servisi Başhekimi Engin Ekmekçi de acil çağrı merkezinde 15 istasyon, 43 ambulans ile vatandaşlara 7/24 sağlık hizmeti verdiklerini söyledi.

Ekmekçi, kendilerini en çok üzen hususların başında 112'nin gereksiz aranmasının geldiğini belirterek, "Trafik kazası veya kalp krizi gibi çok önem arz eden durumlarda, en iyi sağlık hizmeti vermemiz için ambulanslarımızın bir an önce sağlık hizmeti isteyen vatandaşlarımıza ulaşması gerekmektedir. Bu nedenle gereksiz yere 112'yi aramayalım." ifadesini kullandı.

Karabük 112 Acil Çağrı Mekezi'nde çağrı alıcı olarak görev alan Begüm Tabak ise alınan çağrıların birçoğunun gereksiz olduğunu kaydetti.

Tabak, bazı vatandaşların hastane randevusu oluşturmak için merkezi aradığını aktararak, yapılan çok sayıda gereksiz ve asılsız çağrının, kendilerini hem meşgul ettiğini hem de şaşırttığını dile getirdi.

Karabük'te 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan çağrıların yüzde 80'i gereksiz
Karabük'te 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan çağrıların yüzde 80'i gereksiz
Karabük'te 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan çağrıların yüzde 80'i gereksiz
Karabük'te 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan çağrıların yüzde 80'i gereksiz
Karabük'te 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan çağrıların yüzde 80'i gereksiz

Süleyman Soylu, İtfaiye, Karabük, 112, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Karabük'te 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan çağrıların yüzde 80'i 'gereksiz' - Son Dakika


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