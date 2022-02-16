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Karabük'te 112'ye gelen çağrıların yüzde 72'si asılsız - Son Dakika

Karabük'te 112'ye gelen çağrıların yüzde 72'si asılsız

16.02.2022 16:04
Karabük'te 112'ye gelen çağrıların yüzde 72'si asılsız

Karabük 112 Acil Çağrı Merkezi'ne son bir yıl içinde gelen 303 bin 79 çağrının yüzde 72'si "asılsız" çağrı olarak kayıtlara geçti.

Karabük 112 Acil Çağrı Merkezi'ne son bir yıl içinde gelen 303 bin 79 çağrının yüzde 72'si "asılsız" çağrı olarak kayıtlara geçti.

Vali Fuat Gürel, Karabük 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Gürel, merkezin 10 Şubat 2021'de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla hizmete alındığını hatırlattı.

Acil yardım çağrıları için kullanılan itfaiye, jandarma, polis, sağlık, orman yangın, sahil güvenlik ve AFAD'ın 112 altında toplandığını aktaran Gürel, "112 Acil Çağrı Merkezi birinci yılını doldurdu. Bu zaman zarfı içinde 303 bin 79 çağrı geldi. Bu çağrıların yüzde 72'si asılsız. Vatandaşlarımızdan ricamız asılsız çağrıda bulunmamaları. Görevlileri meşgul ettiklerinde o anda başka bir vatandaşın acil çağrıya ihtiyacı olduğunu unutmasınlar." ifadelerini kullandı.

Gürel, merkez çalışanlarını kutlayarak özverili çalışmaları için teşekkür etti.

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Süleyman Soylu, İtfaiye, Karabük, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'te 112'ye gelen çağrıların yüzde 72'si asılsız - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karabük'te 112'ye gelen çağrıların yüzde 72'si asılsız - Son Dakika
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