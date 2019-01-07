Son Dakika Haberleri: Karabük'te 117 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Karabük'te 117 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

2 saat önce

KARABÜK'te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 117 köy yolu, ulaşıma kapandı.

Karabük'te 117 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı, System.String[]
KARABÜK'te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 117 köy yolu, ulaşıma kapandı.

Kentte dün sabah saatlerinde başlayıp, bugün de devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Karabük merkezde 9 köy yolu, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Okulların bugün için tatil edildiği ilçelerden  Eflani'de 48, Yenice'de 25, Eskipazar'da 14, Ovacık'ta 13 ve Safranbolu'da 8 köy yolu olmak üzere kentte toplam 117 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor. - K

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:10 Kaynak: DHA

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