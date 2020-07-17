Karabük'te 12 bin Kovid-19 testi yapıldı - Son Dakika

Karabük'te 12 bin Kovid-19 testi yapıldı

Karabük Valisi Fuat Gürel, il genelinde şimdiye kadar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 12 bin testin yapıldığını söyledi.

Karabük Valisi Fuat Gürel, il genelinde şimdiye kadar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 12 bin testin yapıldığını söyledi.

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Gürel, gazetecilere, ilk vakaların görülmeye başladığı 17 Mart tarihinden bugüne Karabük'te çok titiz çalışmalar yaptıklarını söyledi.

İllerinde yaklaşık 500 vakanın iyileştiğini belirten Gürel, "Pandemi süreci başladığından bu yana ilimizde kurulmuş olan PCR laboratuvarında 12 bin test yaptık. İlk maske takma zorunluluğu getiren illerden bir tanesiyiz. Kurallara uyulması için her türlü önlem alındı, çalışma yapıldı. Vatandaşlarımızdan ricamız, sosyal mesafeye uymaları ve maske takmaları. Özellikle cenaze, düğün, toplantı gibi yoğunluğun olduğu alanlarda bu iki kural çok önemli." diye konuştu.

İl sınırında alınan tedbirlerin de devam ettiğini aktaran Gürel, şöyle devam etti.

"İlimizde giriş noktalarında denetimlerimiz sürüyor. İlimize gelenlerin mutlaka kayıtları tutuluyor ve takipleri sağlanıyor. Şu anda bir sokak ve bir mahallede karantina uygulamamız var. Bu alanlarda da her türlü önlemler alındı. Vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçları karşılanıyor."

Kovid-19 tedbirleri kapsamında görev alan başta sağlık ve kolluk kuvvetleri olmak üzere herkese teşekkür eden Gürel, yeniden vatandaşlardan tedbirli olmalarını istedi.

PCR Testi, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 16:57 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'te 12 bin Kovid-19 testi yapıldı - Son Dakika
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