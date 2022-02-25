Karabük'te 13 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Karabük'te 13 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

25.02.2022 22:44
Karabük'te 13 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Karabük'te aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 13 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Karabük'te aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 13 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

100. Yıl Mahallesi'ndeki bir lokantada tavuk döner yiyen 13 kişi, mide bulantısı, ağrı ve ishal şikayetiyle Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Safranbolu Devlet Hastanesine başvurdu.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan hastaların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince, incelenmek üzere lokantadaki tavuk dönerden numune alındığı bildirildi.

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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üniversite, Karabük, Tavuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'te 13 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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