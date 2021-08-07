Karabük'te 13 saatte söndürülen orman yangınında 45 hektar alan yandı - Son Dakika

KARABÜK'ün Ödemiş köyündeki ormanlık alanda dün çıkan yangın, ekiplerin 13 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Alevlerin sardığı 45 hektar alan zarar gördü.

Karabük'e bağlı Ödemiş köyündeki orman alanında, dün saat 14.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle dağlık alanda bulunan yeşil örtüyü sardı. Yangının büyümesi üzerine Bartın, Kastamonu, Zonguldak ve Bolu'dan Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bölgeye takviye olarak geldi. Firmalara ait tanker ve iş makineleri ile halk da söndürme çalışmalarına destek verdi. Gece kontrol altına alınan yangın, bugün saat 03.00 sıralarında tamamen söndürüldü. Alevlerin sardığı 45 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi.

Öte yandan ekipler, şiddetli rüzgar nedeniyle alev alabilecek alanlara müdahale etmek için bölgede tedbir amaçlı bekleyişlerini sürdürüyor.