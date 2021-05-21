Karabük'te 14 gündür kayıp olan yaşlı adam Eflani'de bulundu - Son Dakika

Karabük'te 14 gündür kayıp olan yaşlı adam Eflani'de bulundu

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Karapınar Köyü'nde kendisinden 14 gündür haber alınamayan İsmail Aydın (59) Eflani ilçesinde bulundu.

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Karapınar Köyü'nde kendisinden 14 gündür haber alınamayan İsmail Aydın (59) Eflani ilçesinde bulundu. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Karapınar Köyü'nde ikamet eden İsmail Aydın (59) isimli vatandaş 7 Mayıs 2021 tarihinde ortadan kayboldu. Kendisinden haber alamayan yakınlarının durumu bildirmesi üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Yaklaşık 14 gündür kayıp olan 59 yaşındaki Aydın yapılan araştırmada Eflani ilçesine bağlı Avşar Köyü'nde ikamet eden Mehmet Arslan'ın yanında olduğunu tespit etti. Hakkında kayıp ihbarı bulunan Aydın, kaldığı yerden alınarak sağlık kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi. - KARABÜK

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