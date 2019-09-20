Karabük'te 14 sikke ele geçirildi
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KARABÜK'te, Y.Y.'nin evine yapılan baskında, 13'ü Roma dönemine, 1'i Osmanlı dönemine ait 14 sikke ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 06:07 Kaynak: DHA
KARABÜK'te, Y.Y.'nin evine yapılan baskında, 13'ü Roma dönemine, 1'i Osmanlı dönemine ait 14 sikke ele geçirildi.
Karabük İl Jandarma Komutanlığı ve Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonu ile Y.Y.'nin Karabük Mahallesi'ndeki evine baskın düzenlendi. Y.Y.'nin evinde ve üzerinde yapılan aramada, 13'ü Roma dönemine, 1'i Osmanlı dönemine ait 14 sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.Y. hakkında soruşturma başlatıldı.
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