Karabük'te, 15 Temmuz'da meydan doldu - Son Dakika

KARABÜK'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde yüzlerce kişi meydanda namaz kıldı, Kur'an-ı Kerim okundu.

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında sokaklara çıkan Karabüklüler, kalkışmanın 5'inci yılında yine meydanları boş bırakmadı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında vatandaşlar, Kent Meydanında toplandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda vatandaşlar akşam namazını kent meydanında kıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam eden programının ardından protokol konuşmaları yapıldı.

AŞI ÇADIRI KURULDU

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında meydanı dolduran vatandaşların Covid-19 aşısı olmaları için de çadır kuruldu. Standa gelen vatandaşlara önce kayıtları oluşturuldu ardından çadırda koronavirüs aşıları yapıldı.