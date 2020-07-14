Karabük'te '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' anma etkinlikleri başladı - Son Dakika

Karabük'te hain darbe girişiminin 4. yıldönümü çeşitli etkinliklerle anılmaya başladı.



Karabük Valiliği tarafından düzenlenen '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' programı Safranbolu'dan Karabük istikametine gerçekleştirilen bisiklet turu ile başladı. Polis kontrolünde düzenlenen bisiklet turu Karabük Valiliği bahçesinde son buldu. Valilik bahçesinde şehitler anısına fidan dikiminin gerçekleştirilmesi ile devam eden programa Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz, kurum müdürleri, şehit yakınları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



Ardından 15 Temmuz hain darbe girişiminin hafızalardan silinmemesi için Türk milletinin destansı direnişini konu alan fotoğrafların yer aldığı serginin gezilmesi ve düzenlenen şiir, kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile valilikteki program sona erdi. - KARABÜK