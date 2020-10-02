Karabük'te 9 ayda evde bakım için 16 milyon lira ödendi - Son Dakika

Karabük Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Galip Sökmen, 9 ayda 16 milyon 130 bin 836 lira evde bakım ücreti ödendiğini belirtti.

Sökmen, yaptığı açıklamada, eylül ayında bin 313 bakıcıya, bin 364 engelli için 2 milyon 95 bin 637 lira "engelli evde bakım ücreti" ödemesi yapıldığını söyledi. 2020 yılının ilk 9 ayında bin 364 engelli için toplamda 16 milyon 130 bin 836 lira ödendiğini ifade eden Sökmen, eylül ayında 536 aileye 579 çocuk için 574 bin 550 lira sosyo-ekonomik destek ödemesi yapıldığını kaydetti.

Sökmen, geçen ay 196 aileye 198 çocuk için 82 bin 200 lira doğum yardımı ödemesi yapıldığını açıkladı. - KARABÜK