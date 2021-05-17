Karabük'te 17 günde 378 bin TL ceza kesildi - Son Dakika

Karabük'te 17 gün boyunca uygulanan "tam kapanma" sürecinde kısıtlama, karantina ve maske ihlali yapan 420 kişiye 378 bin TL cezai işlem uygulandı.
Karabük'te yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" süreci saat 05.00 itibariyle sona erdi. Karabük Valiliği, 17 günlük kapanmada kent genelinde 420 kişinin tedbirlere uymadığını açıkladı.
Açıklamada, kısıtlama, karantina ve maske ihlali yapan 420 kişiye 378 bin TL ceza kesildiği bildirildi. - KARABÜK
Kaynak: İHA
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