Karabük'te 19 Mayıs 19.19'da kutlandı - Son Dakika

Tören öncesi polis araçları siren eşliğinde konvoy yaparak kent meydanına geldi. Saatler 19.19'da İstiklal Marşı okunduktan sonra Türk Bayrakları ile marşlar okundu

Karabük Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe, Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili , Karabük İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Karabük gençlik Spor İl Müdürü Coşkun Güven , daire müdürleri ve polisler katıldı.

KARABÜK - Karabük'te, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 19.19'da kutlama yapıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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