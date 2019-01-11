Son Dakika Haberleri: Karabük'te 1951'de Yapılan Cami Yandı

Karabük'te 1951'de Yapılan Cami Yandı

44 dakika önce

Karabük'ün Yeşiltepe Köyü'nde, çıkan yangın sonucu 68 yıllık cami kullanılamaz hale geldi.

Karabük'ün Yeşiltepe Köyü'nde, çıkan yangın sonucu 68 yıllık cami kullanılamaz hale geldi.

Öğle saatlerinde, Yeşiltepe Köyü Camii'nde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. Köylüler, camiyi saran alevleri söndürmek için çaba harcarken itfaiyeyi arayarak ihbarda bulundu. Gelen ekipler alevlere müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalarda yangın söndürülürken, 1951 yılında yapılan cami kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:53 Kaynak: DHA

Yeşiltepe, Karabük, Güncel
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