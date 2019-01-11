Karabük'te 1951'de Yapılan Cami Yandı
44 dakika önce
Karabük'ün Yeşiltepe Köyü'nde, çıkan yangın sonucu 68 yıllık cami kullanılamaz hale geldi.
Karabük
'ün Yeşiltepe
Köyü'nde, çıkan yangın sonucu 68 yıllık cami kullanılamaz hale geldi.
Öğle saatlerinde, Yeşiltepe Köyü Camii'nde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. Köylüler, camiyi saran alevleri söndürmek için çaba harcarken itfaiyeyi arayarak ihbarda bulundu. Gelen ekipler alevlere müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalarda yangın söndürülürken, 1951 yılında yapılan cami kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:53 Kaynak: DHA
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