KARABÜK'TE 2 AHŞAP EV YANDI - Son Dakika

KARABÜK'ün Yenice ilçesinde çıkan yangında 2 ahşap ev yanarak küle döndü.

Olay öğleden sonra, Yenice ilçesine bağlı Çakıllar köyünde meydana geldi. Niyazi Topçu'ya ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini fark eden köylülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Topçu ailesi evden çıkarken, büyüyen yangın daha sonra yanında bulunan Muhammet Topçu'ya ait eve sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. 2 ev küle dönerken, soruşturma başlatıldı.