Karabük'te 2 ayda 633 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu Zonguldak Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Karabük'te 2020 yılının Ocak-Şubat ayında 633 konut satışı yapıldı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Zonguldak Bölge Müdürlüğü, 2020 yılı Şubat ayına ait konut satış istatistiklerini açıkladı.



Açıklanan rakamlara göre, Karabük'te Şubat ayında 336 konut satıldı. Şubat ayında satılan 336 konuttan 59'u ilk satış, 277'si ise ikinci el satışı olarak gerçekleştirildi. Ocak -Şubat 2020 dönemini kapsayan ilk iki ayda ise 633 konut satışı gerçekleşirken, bunun bin 131'i ilk satış, 502'si ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. - KARABÜK