Son Dakika Haberleri: Karabük'te 2 Ayrı Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Karabük'te 2 Ayrı Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

57 dakika önce

Karabük'te 2 ayrı uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltıKARABÜK - Karabük Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik timleri kent genelinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik göz açtırmıyor.

Karabük'te 2 ayrı uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

KARABÜK - Karabük Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik timleri kent genelinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik göz açtırmıyor. Ekipler tarafından düzenlenen 2 ayrı operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken, 104 gram skank, 161 adet ecstasy ile bir adet tabanca ve buna ait mermiler ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yapılan istihbari çalışmalar sonucu uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilen H.Ş.Ü ve İ.O.K. isimli şahıslara takibe alarak yakaladı. Ekipler tarafından gözaltına alınan şahısların üzerinde 102 gram gelen skank maddesi ile 161 adet mavi ve pembe renkte üzerlerinde Wasshap yazan ectasy haplar ele geçirildi. Narkotik timleri tarafından yapılan ikinci operasyonda ise Ü.C ve U. Ö isimli şahıslarla birlikte 4 gram gelen skank maddesi, 1 adet 9 mm çapında tabanca ve bu tabancaya ait şarjör ile 5 adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi.
Operasyonlar sonucu ele geçirilen şahsılardan H.Ş.Ü. ve O.Ö isimli şahsılar uyuşturucu madde temini ve satışı suçundan adliyeye sevk edilirken, diğer 3 kişi ise emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:56 Kaynak: İHA

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