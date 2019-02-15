Karabük'te 2. Esnaf Günleri Başladı
43 dakika önce
Karabük Belediyesi tarafından organize edilen 2. Esnaf Günleri başladı.
Karabük
Belediyesi tarafından organize edilen 2. Esnaf Günleri başladı.
Kent Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Rafet Vergili
, kurulan stantlarda esnafa satış imkanı sunduklarını söyledi.
Amaçlarının vatandaşın ucuza alışveriş yapması, esnafın da kazanması olduğunu dile getiren Vergili, açılışa katılanlara projelerini anlattı.
Başkan Vergili ile MHP
Karabük İl Başkanı Adem Kar
ve bazı sivil toplum kuruluşlarının başkanları tarafından gerçekleştirilen açılışın ardından stantlar gezildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:12 Kaynak: AA
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