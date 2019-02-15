Son Dakika Haberleri: Karabük'te 2. Esnaf Günleri Başladı

Karabük'te 2. Esnaf Günleri Başladı

43 dakika önce

Karabük Belediyesi tarafından organize edilen 2. Esnaf Günleri başladı.

Karabük'te 2. Esnaf Günleri Başladı, System.String[]
Karabük Belediyesi tarafından organize edilen 2. Esnaf Günleri başladı.

Kent Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Rafet Vergili, kurulan stantlarda esnafa satış imkanı sunduklarını söyledi.

Amaçlarının vatandaşın ucuza alışveriş yapması, esnafın da kazanması olduğunu dile getiren Vergili, açılışa katılanlara projelerini anlattı.

Başkan Vergili ile MHP Karabük İl Başkanı Adem Kar ve bazı sivil toplum kuruluşlarının başkanları tarafından gerçekleştirilen açılışın ardından stantlar gezildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:12 Kaynak: AA

Rafet Vergili, Karabük, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Bütçe Ocak Ayında 5,1 Milyar TL Fazla Verdi Artık Kota Aşımında İnternet Yavaşlamayacak, Kesilecek

İşsizlik Rakamları Açıklandı 8 Aylık Hamile Yengesini Öldüren Sanık, Cinayeti Neden İşlediğini Anlattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 10:55:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karabük'te 2. Esnaf Günleri Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]