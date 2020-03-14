Karabük'te 2 ev alev alev yandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karabük'te 2 ev alev alev yandı - Son Dakika

Karabük'te 2 ev alev alev yandı

6 saat önce

Karabük'te 2 ev alev alev yandıKARABÜK'te, Şenol Korkut'a ait tek katlı evde çıkan yangın, yanında bulunan eve de sıçradı.

Karabük'te 2 ev alev alev yandı

KARABÜK'te, Şenol Korkut'a ait tek katlı evde çıkan yangın, yanında bulunan eve de sıçradı. Yangında, 2 ev kullanılmaz hale geldi.

Yenişehir Mahallesi Çamlık Caddesi'nde Şenol Korkut'a ait tek katlı evde gece saatlerinde, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin büyümesiyle yangın, yanındaki İbrahim Ulusoy'a ait eve de sıçradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Çıkan yangında 2 ev kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karabük'te 2 ev alev alev yandı

Karabük, Korkut, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 12:52 Kaynak: DHA
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