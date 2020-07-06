Karabük'te 2 ev, samanlık ve traktör yandı - Son Dakika

Karabük'te 2 ev, samanlık ve traktör yandı



KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde, tek katlı evde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yanında bulunan 2 katlı eve sıçradı. Yangında, 2 ev, 1 samanlık, 1 traktör, tarım araçları yanarken, kümeste bulunan tavuk ve güvercinler öldü.

Akşam saatlerinde, Eskipazar'a bağlı Şevkiler Köyü Demirciler Mahallesi'nde Osman Göktaş'a ait tek katlı evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında alevler Önder Akbaş'a ait 2 katlı eve sıçradı. Haber verilmesi üzerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler gelerek yangına müdahale etti. Uzun uğraşanların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 2 ev, 1 samanlık, 1 traktör ve tarım araçları kullanılmaz hale geldi. Yangının çıktığı evi bahçesinde bulunan kümeslerdeki tavuk ve güvercinler de öldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.