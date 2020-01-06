Karabük'te 2 ev yandı - Son Dakika

Karabük'ün Ovacık ilçesinde çıkan yangın sonucu iki ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Şamlar köyünde muhtar Raşit Hastürk'e ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden muhtar Hastürk ile kardeşi Adem Hastürk aileleriyle evden çıktı. Bu sırada yangın yan tarafta bulunan iki katlı eve de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışması başlattı.

Ovacık Belediye Başkanı Yakup Narter de olay yerine gelerek yangınla müdahale etti.

Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi, 1 eşek telef oldu.