Karabük'te 2 Katlı Ev Alev Alev Yandı
1 saat önce
KARABÜK'ün Eflani ilçesinde 2 katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi.
KARABÜK'ün Eflani ilçesinde 2 katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi.
Gökgöz köyü Dayılar Mahallesi'nde sabaha karşı Hüseyin Benli'ye ait 2 katlı evde yangın çıktı. Kimsenin bulunmadığı evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar olayı itfaiyeye haber verdi. Ekipler binayı saran alevlere kısa sürede müdahale ederek, yaklaşık 1 saat süren çalışmayla yangını kontrol altına aldılar. Ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
- K
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:46 Kaynak: DHA
CHP'li Vekilden Kılıçdaroğlu'nun Ozan Arif Açıklamasına Tepki: Aleviler Haklı
Son Dakika! Deniz Baykal, Bugün Saat 14.00'te Yemin Edecek
Genç Kadın, Banktaki Cesedi Görüntülemek İçin Her Şeyi Yaptı
Ülkü Ocakları Başkanı, Metin Uca'yı Tehdit Etti: Diz Çökmek Nedir Anlatacağım!