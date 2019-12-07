Karabük'te 2 katlı ev yandı

KARABÜK'te 2 katlı ahşap ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yenice Gökbel köyünde Şükrü İncebacak'a ait 2 katlı ahşap evde, saat 12.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yaşlaşık 1 saat süren çalışmanın ardından söndürülen yangında, ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.