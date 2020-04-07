Karabük'te 2 katlı evin çatısı yandı - Son Dakika

KARABÜK'te, 2 katlı evin çatısı alev alev yanarken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Gece saatlerinde, Kurtuluş Mahallesi'nde Celal Hastürk'e ait 2 katlı evin çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdaki alevleri gören komşuların haber vermesi üzerine Hastürk ailesi, evden dışarı çıktı. Çatı alev alev yanarken, vatandaşların haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, çatıda hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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