Son Dakika Haberleri: Karabük'te 2 Kaza Kameraya Yansıdı

Karabük'te 2 Kaza Kameraya Yansıdı

37 dakika önce

Karabük'teki kavşaklarda, sürücülerin dikkatsizliği nedeniyle yaşanan 2 ayrı kaza mobese kameralarına yansıdı.

Karabük'teki kavşaklarda, sürücülerin dikkatsizliği nedeniyle yaşanan 2 ayrı kaza mobese kameralarına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kentteki ana arteller ile kavşakların bulunduğu bölgelere yerleştirilen mobese kameraları sayesinde yaşanan kazalar saniye saniye kaydediliyor. Kavşaklarda sürücülerin dikkatsizliği nedeniyle yaşanan kazalar da kameralara yansıdı. Hastane Kavşağı'na kontrolsüz bir şekilde giren otomobile hızla gelen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, refüje çarptıktan sonra devrilme anı mobese kamerasına yansıdı. Beşbinevler Kavşağı'na kontrolsüz giren otomobilin yandan çarptığı cipin defalarca takla attıktan sonra ters devrilmesi görüntüsü de kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 08:46 Kaynak: DHA

Karabük, Güncel
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