Karabük'te 2 kişi heyelan nedeniyle evde mahsur kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Karabük'te 2 kişi heyelan nedeniyle evde mahsur kaldı

07.03.2022 18:55

Karabük'te yağan yağmur sonrası meydana gelen heyelanda 2 kişi evlerinde mahsur kaldı.

Karabük'te yağan yağmur sonrası meydana gelen heyelanda 2 kişi evlerinde mahsur kaldı.

Olay, Kartaltepe Mahallesi Şirin Sokak'ta meydana geldi. Sabah saatlerinde başlayan yağışın ardından Ahmet Altınkaya'ya ait evin girişi ve sokağa çıkan merdivenler yolun kenarındaki toprağın kayması sonucu kapandı. Meydana gelen heyelan nedeniyle evde mahsur kalan Ahmet ve halası Esin Altınkaya penceren çıkıp bahçe çitini yıktıktan sonra yola çıkabildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede AFAD ekibi evin tahliye edilmesine karar verirken, elektrik ve doğalgaz da kesildi. - KARABÜK

Karabük'te 2 kişi heyelan nedeniyle evde mahsur kaldı
Karabük'te 2 kişi heyelan nedeniyle evde mahsur kaldı
Karabük'te 2 kişi heyelan nedeniyle evde mahsur kaldı
Karabük'te 2 kişi heyelan nedeniyle evde mahsur kaldı
Karabük'te 2 kişi heyelan nedeniyle evde mahsur kaldı
Karabük'te 2 kişi heyelan nedeniyle evde mahsur kaldı
Karabük'te 2 kişi heyelan nedeniyle evde mahsur kaldı
Karabük'te 2 kişi heyelan nedeniyle evde mahsur kaldı
Karabük'te 2 kişi heyelan nedeniyle evde mahsur kaldı

YORUMLAR
500
Karabük'te heyelan nedeniyle iki müstakil ev boşaltıldı Karabük'te heyelan nedeniyle iki müstakil ev boşaltıldı Karaman'da heyelan zeytin ağaçlarını kökünden söktü, köy yolunu ulaşıma kapattı Karaman'da heyelan zeytin ağaçlarını kökünden söktü, köy yolunu ulaşıma kapattı

Toprak Kayması, Karabük, AFAD, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karabük'te 2 kişi heyelan nedeniyle evde mahsur kaldı - Son Dakika


Son Dakika
18:47 Muharrem İnce hakkında 4 yıl 8 ay hapis talebi
17:50 Standart altının kilogram fiyatı, 907 bin liraya yükseldi
17:39 Rusya- Ukrayna arasında üçüncü tur müzakere görüşmeleri başladı
17:30 Saldırıya uğrayan Uğur Karakullukçu'nun sosyal medya paylaşımı gündem oldu: Başıma bir şey gelirse sorumlular bellidir
17:28 Gördüğü şiddet sebebiyle babaevine sığınmıştı! Eşini öldüren cani kocaya iyi hal indirimi uygulandı
17:11 Köpekten kaçarken kamyona yakalanan kız sağ bacağından oldu!
17:04 Adana'da yolda yürüyordu! Silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
16:52 Galatasaray'da Fatih Terim ve Dursun Özbek'in geri dönüş hazırlığı başladı!
16:45 Kuyumcuya güvendiler! Dolandırılan esnaf ve mahalleli gözyaşları içinde dertleştiler
16:40 Araç sahiplerine kötü haber! Benzin 57 kuruş, motorin 1 lira 44 lira zamlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 19:07:29. #1.11#
SON DAKİKA: Karabük'te 2 kişi heyelan nedeniyle evde mahsur kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement