Karabük'te 2 kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Karabük'te 2 kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı

24.06.2022 20:08
Karabük'te 2 kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde 2 kişiyi silahla yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, cezaevine gönderildi.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde 2 kişiyi silahla yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Cami Caddesi'nde yürüyen Kemal T. (23) ile Eşref B'yi (41) otomobille yaklaşarak tabancayla ayaklarından yaralayıp kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma yürüttü.

Ekipler, görgü tanıklarını dinledi, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Polis, olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli N.C.Ç'yi gözaltına aldı. Araştırmayı derinleştiren ekipler, şüpheliyle birlikte oldukları iddiasıyla G.T. ve B.Ö'yü de yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Eskipazar Belediyesi personeli oldukları öğrenilen yaralılar, vatandaşların haber vermesi üzerine sağlık ekiplerince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Eskipazar, Karabük, Cami, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te 2 kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'te 2 kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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