Karabük'te 2 kişiyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Karabük'te 2 kişiyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı

23.06.2022 23:49
Karabük'te 2 kişiyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde 2 kişiyi silahla yaralayarak kaçan şüpheli yakalandı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde 2 kişiyi silahla yaralayarak kaçan şüpheli yakalandı.

Polis, dün Cami Caddesi'nde yürüyen Kemal T. (23) ile Eşref B'yi (41) otomobille yaklaşarak tabancayla ayaklarından yaralayıp kaçan şüpheliyi yakalamak için görgü tanıklarını dinledi, güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

Saldırganın N.C.Ç. olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Eskipazar Belediyesi personeli oldukları öğrenilen yaralılar, vatandaşların haber vermesi üzerine sağlık ekiplerince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

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Kaynak: AA

Eskipazar, Karabük, Cami, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te 2 kişiyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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