KARABÜK'TE 2 MAHALLE VE 1 KÖYDE MUHTARLIK SEÇİMİ - Son Dakika

KARABÜK'te, muhtarlık seçimleri için 2 mahalle ve 1 köyde sandık başına gidildi. Karabük'te ölüm veya farklı nedenlerle düşen muhtarlıklar için bugün yeniden sandık başına gidildi. Karabük merkeze bağlı Fatih Mahallesi'nde 1191, Eflani ilçesi Candaroğulları Mahallesi'nde 1084 ve Safranbolu'ya bağlı İnceçay köyünde 166 seçmenin oy kullanacağı sandıklar kuruldu. Gelen vatandaşlar, muhtarlarını seçmek için oylarını kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi saat 17.00'de son bulacak. Oy verme işleminin tamamlanmasının ve sayımın yapılmasının ardından yeni muhtarlar belirlenecek.