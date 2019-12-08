Son Dakika Haberleri: Karabük'te 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Karabük'te 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Karabük'te 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı

6 saat önce

Karabük'te, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Karabük'te 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]

Karabük'te, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Z.B. (56) idaresindeki 78 BP 591 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi 63 ile 100 Sokak kesişiminde, A.E'nin (47) kullandığı 78 AP 815 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü A.E, 112 Acil Sağlık ekibince Karabük Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Cumhuriyet Mahallesi, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 02:30 Kaynak: AA
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