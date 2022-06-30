İki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Safranbolu'dan Karabük'e gelen Ali Emre Gürel (20) yönetimindeki 45 B 5576 plakalı otomobil ile Bulak köyü istikametinden 100. Yıl Mahallesi yönüne giden Salih Portakal'ın (69) kullandığı 78 AH 435 plakalı otomobil, Bulak kavşağında çarpıştı.

Kazada sürücü Salih Portakal ile yanındaki eşi Behiye Portakal (71) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan diğer otomobilin sürücüsü Gürel ve yanındaki Bedirhan Erdoğan (20) ise sağlık ekipleri tarafından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bedirhan Erdoğan tedavisinin ardından taburcu edilirken, Karabük Valisi Fuat Gürel'in oğlu olduğu öğrenilen Ali Emre Gürel'in tedavisi devam ediyor.

Kazada hayatını kaybeden Portakal çiftinin cenazeleri, 100. Yıl Mahallesi Bilge Kent Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Kapullu Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Namaza, Portakal çiftinin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Fuat Gürel ve AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş de katıldı.

Gürel, sosyal medya hesaplarından emekli öğretmen olduğu belirtilen Salih Portakal ile eşi Behiye Portakal için taziye mesajı da yayımladı.