Karabük'te 20 milyon 488 bin lira nakit desteği sağlandı - Son Dakika

Karabük'te korona virüs (Covid-19) nedeniyle Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 19 bin 295 kişiye toplam 20 milyon 488 bin 879 TL nakit desteği sağlandı.



AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, salgın döneminde Karabük'te gerçekleştirilen destekler ve yardımlarla ilgili bilgi verdi.



10 bin 693 haneye 1000'er liradan 10 milyon 693 bin TL nakdi yardım yapıldığını ifade eden Altınöz, "5 bin 823 kişiye toplam 7 milyon 664 bin 290 TL kısa çalışma ödeneği, bin 597 kişiye toplam 813 bin 137 lira nakdi ücret desteği, bin 182 kişiye toplam 1 milyon 318 bin 449 TL işsizlik ödeneği olmak üzere 19 bin 295 kişiye toplam 20 milyon 488 bin 879 TL Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında destek sağlandı. Karabük ilinde mayıs ve haziran aylarında vadesi gelecek hazine destekli faizsiz olarak 6 ay ertelenen kredi geri ödemelerinden 128 çiftçi faydalandı. Kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayan veya ücretsiz izne çıkarılmış olan çalışanlara verilen bin 170 TL'lik yardımdan bin 10 kişi faydalandı. Karabük ilinde kısa çalışma ödeneğinden bin 451 işletme başvuruda bulundu 5 bin 728 çalışan ödenekten faydalandı" dedi. - KARABÜK