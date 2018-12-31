Karabük'te 2019 Adet Fidan Dağıtıldı
27 dakika önce
KARABÜK'te, "Fidan dik orman olsun, yaşanacak yurdun olsun" sloganıyla düzenlenen etkinlik kapsamında 2019 adet fidan dağıtıldı.
KARABÜK'te, "Fidan dik orman olsun, yaşanacak yurdun olsun" sloganıyla düzenlenen etkinlik kapsamında 2019 adet fidan dağıtıldı. Karabük Orman İşletme Müdürlüğü
tarafından kentte yılbaşında çam ağaçlarının kesilmesini önlemek ve toplumda fidan dikme alışkanlığını yaygınlaştırmak amacıyla etkinlik düzenlendi. "Fidan dik orman olsun, yaşanacak yurdun olsun" sloganıyla düzenlenen etkinlik kapsamında Atatürk Bulvarı
, Albay Karaoğlanoğlu Caddesi ve bir AVM'de, 2019 adet servi, fındık, ıhlamur, ceviz, elma, dut ve leylandi fidanları vatandaşlara dağıtıldı. AVM'de vatandaşlara fidan dağıtan Karabük Orman İşletme Müdürü Rıfat Ataş,"Fidanlar toprakla buluştuğu zaman değer kazanacaktır" dedi.
- K
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:33 Kaynak: DHA
Uludağ'da Adım Atacak Yer Kalmadı
Antalya'da Aleyna Tilki İzdihamı
Kar Kalınlığının 5 Metreyi Geçtiği Muş'ta Ortaya İlginç Görüntüler Çıktı
Müjdat Gezen, Sunduğu Programa Ceza Kesilen Fatih Portakal'a Destek Verdi