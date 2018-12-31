Son Dakika Haberleri: Karabük'te 2019 Adet Fidan Dağıtıldı

Karabük'te 2019 Adet Fidan Dağıtıldı

27 dakika önce

KARABÜK'te, "Fidan dik orman olsun, yaşanacak yurdun olsun" sloganıyla düzenlenen etkinlik kapsamında 2019 adet fidan dağıtıldı.

Karabük'te 2019 Adet Fidan Dağıtıldı, System.String[]
KARABÜK'te, "Fidan dik orman olsun, yaşanacak yurdun olsun" sloganıyla düzenlenen etkinlik kapsamında 2019 adet  fidan dağıtıldı.

Karabük Orman İşletme Müdürlüğü tarafından kentte yılbaşında çam ağaçlarının kesilmesini önlemek ve toplumda fidan dikme alışkanlığını yaygınlaştırmak amacıyla etkinlik düzenlendi. "Fidan dik orman olsun, yaşanacak yurdun olsun" sloganıyla düzenlenen etkinlik kapsamında Atatürk Bulvarı, Albay Karaoğlanoğlu Caddesi ve bir AVM'de, 2019 adet servi, fındık, ıhlamur, ceviz, elma, dut ve leylandi fidanları vatandaşlara dağıtıldı. AVM'de vatandaşlara fidan dağıtan Karabük Orman İşletme Müdürü Rıfat Ataş,"Fidanlar toprakla buluştuğu zaman değer kazanacaktır" dedi.

- K

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:33 Kaynak: DHA

Orman İşletme Müdürlüğü, Karabük, Güncel
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