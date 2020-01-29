Karabük'te 2020 yılı yürüyüş ve miting alanları belirlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karabük'te 2020 yılı yürüyüş ve miting alanları belirlendi - Son Dakika

Karabük'te 2020 yılı yürüyüş ve miting alanları belirlendi

6 saat önce

Karabük Valiliği, kent genelinde 2020 yılı içerisinde yapılacak toplantı ve gösteri alanları ile yürüyüş alanlarını belirledi.

Karabük'te 2020 yılı yürüyüş ve miting alanları belirlendi, System.String[]

Karabük Valiliği, kent genelinde 2020 yılı içerisinde yapılacak toplantı ve gösteri alanları ile yürüyüş alanlarını belirledi.


Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamada TCK'nın 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na göre belirlediği alanlarda esas miting alanı olarak, Kent meydanı ve Alabay Karaoğlanoğlu Caddesi olarak belirlendi. Valilikten yapılan duyuruda basın açıklamasında siyasi parti temsilcilerinin katılımı ile yapılan toplantıda mevcut toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergahının yürürlüğü oy birliği ile kabul edildiği ifade edilerek,


"Buna göre, toplanma yeri, Atatürk Anıt Meydanı Kavşağı. (Ergenekon Caddesi, Çamlık Caddesi, Necatibey Caddesi ve Ömer Lütfi Özaytaç Caddesinin kesiştiği kavşak.) Yürüyüş güzergahı ise Atatürk Anıt Meydanı Kavşağından başlayarak Ömer Lütfi Özaytaç Caddesini takiben (550m) miting alanı olan Albay Karaoğlanoğlu Caddesinde Karabük Kent Meydanında son bulur. Miting alanı Atatürk Bulvarı ile PTT Kavşağı arasında bulunan Albay Karaoğlanoğlu Caddesi ve Karabük Kent Meydanı olarak belirlenmiştir. Alternatif olarak toplanma yeri, 5000 evler 75. Yıl Mahallesi (Şahin Tepesi Mevkii) (36.Cadde ile 63. Caddenin kesiştiği kavşak.) yürüyüş güzergahı ise 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi (Şahin Tepesi Mevkii) (36. Cadde ile 63. Caddenin kesiştiği kavşaktan başlayarak 36. Caddeyi takiben (400m) pazar yerinde son bulur. 5000 evler 75. Yıl Mahallesi perşembe pazarı ile 36. Cadde, 59. 65 ve 52. Sokaklar arasında kalan olarak belirlenerek, propaganda amaçlı kullanılan materyalin asılabileceği yerler ilan edilmiştir" denildi. - KARABÜK

Mustafa Kemal Atatürk, Karabük Valiliği, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:08 Kaynak: İHA
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