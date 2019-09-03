Son Dakika Haberleri: Karabük'te 22 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Karabük'te 22 düzensiz göçmen yakalandı

3 saat önce

Karabük'te 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Karabük'te 22 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Karabük'te 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan bir ihbar sonucu Karabük Belediyesine ait çöplüğe operasyon düzenledi.

Operasyonda, çöplükte bulunan barakalarda kalan 22 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir ihbar üzerine jandarmanın operasyon düzenlediğini söyledi.

Göçmenlerin, çöplükte ayrıştırma işi yapan müteahhit firmada çalıştıklarını iddia ettiğini belirten Gürel, yapılan incelemenin ardından göçmenler hakkında gerekli işlemlerin yapılacağını ifade etti.

Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 11:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul güne narkotik operasyonu ile başladı! 40'a yakın kişi gözaltına alındı
Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu 43 gözaltı Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 43 gözaltı Muhalefet, anlaşmasız Brexit'i önleyecek kritik oylamayı kazandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 02:22:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karabük'te 22 düzensiz göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]