Son Dakika Haberleri: Karabük'te 221 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Karabük'te 221 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

55 dakika önce

KARABÜK'te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 221 köy yolu, ulaşıma kapandı.

Karabük'te 221 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı, System.String[]
KARABÜK'te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 221 köy yolu, ulaşıma kapandı.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayıp, bugün de devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Okulların bugün için tatil edildiği Karabük merkezde 23 köy, ilçelerden Eflani'de 48, Safranbolu'da 43, Eskipazar'da 42, Ovacık'ta 39, Yenice'de 26 köy yolu olmak üzere kentte toplam 221 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor. - K

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:03 Kaynak: DHA

Karabük, Güncel
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