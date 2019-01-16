Son Dakika Haberleri: Karabük'te 221 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Karabük'te 221 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

47 dakika önce

Karabük'te kapalı 221 köy yolunu ulaşıma açmak için ekiplerin çalışması sürüyor.

Karabük'te 221 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı, System.String[]
Karabük'te kapalı 221 köy yolunu ulaşıma açmak için ekiplerin çalışması sürüyor.

Karabük İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada kapalı 221 köy yolunu açmak için karla mücadele çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Merkezde 23, Eflani ilçesinde 48, Eskipazar ilçesinde 42, Ovacık ilçesinde 39, Safranbolu ilçesinde 43 ve Yenice ilçesinde 26 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.

26 greyder, 4 kar bıçaklı kamyon, 12 kazıcı yükleyici, 5 pikap ile çalışmalar sürüyor. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:08 Kaynak: İHA

Karabük, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hem Baba Mesleğini Sürdürüyor Hem de Saat Koleksiyonculuğu Yapıyor! Değeri 5 Bin TL Olan Saati Bile Var Eve Getirilen Koliler, Uyuşturucu Ticareti Yapan İmam Nikahlı Çifti Ele Verdi

Usta Sanatçı Müşerref Akay, Katıldığı Programda Hangi Siyasi Partiyi Desteklediğini Açıkladı Son Dakika! İçişleri Bakanlığı Uyardı! Adres Kaydı Olmayan 323 Bin Kişi Oy Kullanamayabilir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 12:55:45. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karabük'te 221 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]