Son Dakika Haberleri: Karabük'te 223 Köy Yolu Açma Çalışmaları Devam Ediyor

Karabük'te 223 Köy Yolu Açma Çalışmaları Devam Ediyor

29 dakika önce

Karabük'te 223 köy yolu açma çalışmaları devam ediyorKARABÜK - Karabük'te yoğun kar yağışı nedeniyle 223 köy yolu ulaşama kapandı.

Karabük'te 223 köy yolu açma çalışmaları devam ediyor

KARABÜK - Karabük'te yoğun kar yağışı nedeniyle 223 köy yolu ulaşama kapandı. Ekipler, 223 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürüyor.
Karabük'te 3 gündür devam eden yoğun kar yağışı hayatı felç etti. Yoğun kar yağışı nedeniyle bir çok köy yolu ulaşıma kapandı. Karabük İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada kapalı 223 köy yolunu açmak için karla mücadele çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Merkezde 26, Eflani ilçesinde 49, Eskipazar ilçesinde 38, Ovacık ilçesinde 36, Safranbolu ilçesinde 48 ve Yenice ilçesinde 26 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.
13 greyder, 2 kar bıçaklı kamyon, 7 kazıcı yükleyici, 5 pikap ile çalışmalar sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:07 Kaynak: İHA

Kar, Karabük, Genel
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