Son Dakika Haberleri: Karabük'te 223 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Karabük'te 223 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

11 dakika önce

Karabük'te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 223 köy yolu, ulaşıma kapandı.

Karabük'te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 223 köy yolu, ulaşıma kapandı.Karabük'te 2 gündür devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle okullar tatil edilirken, Karabük merkezde 26 köy, ilçelerden Eflani'de 49, Safranbolu'da 48, Eskipazar'da 38, Ovacık'ta 36, Yenice'de 26 köy yolu olmak üzere kentte toplam 223 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:18 Kaynak: DHA

Eskipazar, Safranbolu, Kar, Karabük, Güncel
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