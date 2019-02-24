Son Dakika Haberleri: Karabük'te 227 Parça Tarihi Eser Ele Geçirildi

Karabük'te 227 Parça Tarihi Eser Ele Geçirildi

36 dakika önce

Karabük'te tarihi eser kaçakçılığı yapacağı belirlenen 2 kişinin otomobilinde yapılan aramada, 227 parça tarihi eser ele geçirildi.

Karabük'te 227 Parça Tarihi Eser Ele Geçirildi, System.String[]
Karabük'te tarihi eser kaçakçılığı yapacağı belirlenen 2 kişinin otomobilinde yapılan aramada, 227 parça tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Yenimahalle'de tarihi eser satışı yapacağı belirlenen O.Ç. ve K.A. isimli şüpheliler suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahısların araçlarında yapılan aramada 18 adet çeşitli ebatlarda yüzük, 11 adet ok ucu, 15 adet çeşitli şekillerde haç, 143 adet tarihi sikke ile 40 adet takı ve çeşitli hayvan figürlü objeler olmak üzere 227 parça tarihi eser ele geçirildi.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan haklarında işlem yapılan O.Ç. ve K.A. isimli şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 05:34 Kaynak: İHA

Yenimahalle, Karabük, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Korkunç Kazada, Anne-Baba Can Verirken Mucize Bebek Yaralı Olarak Kurtuldu Yolunu Şaşırıp Köye İnen Kurdu, Kangal Köpekleri Telef Etti

Zincirleme Kazaya Neden Olan Alkollü Sürücü Konuştu: Allah Can Kaybı Vermesin Komşu Aileler Arasında Taşlı, Bıçaklı, Sopalı Kavga! Yaralılar Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.2.2019 18:10:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karabük'te 227 Parça Tarihi Eser Ele Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]