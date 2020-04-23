Karabük'te 23 Nisan coşkusu TIR ile taşındı - Son Dakika

Karabük'te 23 Nisan coşkusu TIR ile taşındı
6 saat önce
Karabük'te 23 Nisan coşkusu TIR ile taşındı KARABÜK'te, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Vefa Sosyal Destek Gruplarının araç konvoyu ile kutlandı.
Karabük'te 23 Nisan coşkusu TIR ile taşındı KARABÜK'te, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Vefa Sosyal Destek Gruplarının araç konvoyu ile kutlandı. Bayrak ve balonlarla süslenen TIR'da palyaçolar yer alırken, şarkılar ve marşlar çalındı. Koronavirüs tedbirleri nedeni ile programların iptal edilmesine rağmen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Karabük'te coşkuyla kutlandı. Karabük Valiliği önünde toplanan Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından etkinlik düzenlendi. Karabük Valiliği'nin organize ettiği etkinlikte, 23 Nisan yazıları, bayrak ve balonlarla donatılan TIR üzerinde palyaçolar yer aldı. TIR ile arkasında Vefa ekiplerinin bulunduğu onlarca araçlık konvoy, şarkı ve marşlar eşliğinde kentin cadde ve sokaklarında tur attı. Karabük halkının bayramını kutlayan ekipler, güzergah üzerinde karşılaştıkları vatandaşlara ise Türk bayrağı ve balon dağıttı. Çevredeki vatandaşlar ve balkonlarında çocukları ile ekipleri karşılayan aileler el sallayarak konvoya destek verdi.
Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 04:58 Kaynak: DHA
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